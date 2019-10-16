Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve Çok sayıda yaralı var
Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.16 Ekim 2019 Çarşamba 12:37
Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü aracı, Alişing ilçe emniyet müdürlüğü binası yakınında patlattığını belirtti.
Devletzey, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 26 kişinin yaralandığını söyledi.
Saldırının etkisiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi.
Saldırıyı Taliban üstlendi.
YORUM YAZ