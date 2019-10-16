Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve Çok sayıda yaralı var Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü aracı, Alişing ilçe emniyet müdürlüğü binası yakınında patlattığını belirtti. Devletzey, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 26 kişinin yaralandığını söyledi. Saldırının etkisiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi. Saldırıyı Taliban üstlendi.

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