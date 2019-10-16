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Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve Çok sayıda yaralı var

Afganistan'ın doğusundaki Lagman vilayetinin Alişing ilçe merkezinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:37
Afganistan'da bomba yüklü araçla saldırı: Ölü ve Çok sayıda yaralı var

Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey, basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü aracı, Alişing ilçe emniyet müdürlüğü binası yakınında patlattığını belirtti.

Devletzey, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, çoğu sivil 26 kişinin yaralandığını söyledi.

Saldırının etkisiyle çevredeki evlerin camlarının kırıldığı kaydedildi.

Saldırıyı Taliban üstlendi.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:37
  1. Lagman Valiliği sözcüsü Esadullah Devletzey
  2. Alişing ilçe emniyet müdürlüğü
  3. Taliban

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