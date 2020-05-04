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Aktüel

Afganistan'da bir kadın polis memuru öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-05-04 14:02:48 -
Afganistan'da bir kadın polis memuru öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde kadın polis memuru uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Cemal Barikzey, basına yaptığı açıklamada, Kandahar merkezinde görev yapan kadın polisin Şehitler Kavşağı'nda kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradığını belirtti.

Saldırıda polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Barikzey, saldırganların bölgeden kaçtığını, yakalanmaları için çalışmanın başlatıldığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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