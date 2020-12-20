Afganistan'da bir bombalı saldırı daha! Ölüler var
Afganistan'da bir polis aracına yerleştirilen bomba patlatıldı. Olayda 2 poli öldü.
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın merkezi Celalabad şehrinde polis aracına yerleştirilen bombanın patlatıldığını söyledi.
Hogyani, saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, 2 polisin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.