Afganistan'da askeri karakola intihar saldırısı! Çok sayıda ölü var
Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Afganistan'da bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen saldırı sonucu 9 kişi hayatını kaybetti.
Bombalı araçla intihar saldırısı
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla intihar saldırısı düzenlendi. Söz konusu saldırıya ilişkin açıklamalarda bulunan Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, intihar saldırının Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakola yönelik gerçekleştiğini aktardı.
5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Bomba yüklü araçla gerçekleştirilen intihar saldırısı sonucu kayıplara ilişkin açıklamalarda da bulunan Zuvak, 5 güvenlik görevlisiyle 4 sivilin yaşamını yitirdiğini; 1 çocuğun da yaralandığını belirtti.
Öte yandan henüz saldırıyı üstlenen olmadığı bildirildi.