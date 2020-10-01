Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu bomba yüklü bir araçla hedef aldığını söyledi.
Saldırıda 5 güvenlik görevlisi ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını bildirdi.
Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.