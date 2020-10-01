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Dünya Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü
Dünya

Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçla askeri karakola düzenlenen intihar saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:29:00 -
Afganistan'da askeri karakola bomba yüklü araçla saldırı: 9 ölü

Afganistan Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak basına yaptığı açıklamada, intihar saldırganının Helmand'ın Vazir bölgesindeki askeri karakolu bomba yüklü bir araçla hedef aldığını söyledi.

Saldırıda 5 güvenlik görevlisi ve 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Zuvak, 1 çocuğun da yaralandığını bildirdi.

Henüz saldırının sorumluluğunu üstlenen olmadı.

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