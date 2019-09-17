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Afganistan'da ABD askeri öldü!

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan bir ABD askerinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

17 Eylül 2019 Salı 10:10
Afganistan'da ABD askeri öldü!

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, bir ABD askerinin görevi başında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kimliği açıklanmayan askerin, ülkenin hangi bölgesinde, neden hayatını kaybettiği bilgisi paylaşılmadı.

Afganistan'da halen 14 bin civarında askeri olan ABD yönetimi, Taliban ile muhtemel bir barış anlaşması sürecinin sonunda bu sayıyı önemli ölçüde azaltmayı planlıyor.

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Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:10
  1. Afganistan
  2. NATO birlikleri
  3. ABD askeri
  4. ABD yönetimi
  5. Taliban

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