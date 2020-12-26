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Aktüel Afganistan'da 4 El Kaide ve 11 Taliban üyesi öldürüldü
Aktüel

Afganistan'da 4 El Kaide ve 11 Taliban üyesi öldürüldü

Yeniakit Publisher
2020-12-26 16:02:47 -
Afganistan'da 4 El Kaide ve 11 Taliban üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde düzenlenen hava operasyonunda 4 terör örgütü El Kaide üyesi ve 11 Taliban militanının öldürüldüğü bildirildi.

Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Favad Aman, basına yaptığı açıklamada, Helmand'ın Nave ilçesinde Taliban ve El Kaide'ye yönelik hava operasyonu düzenlendiğini söyledi.

Aman, saldırıda 4 El Kaide üyesiyle 11 Taliban militanının öldürüldüğünü, 3 militanın da yaralandığını belirtti.


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