Afganistan'da 3 ilçe Taliban'dan geri alındı

KABİL (AA) - Taliban kontrolünde bulunan Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin 3 ilçesi hükümet güçlerinin eline geçti.

Badahşan Valiliği sözcüsü Nik Muhammed Nazari, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Badahşan genelinde Taliban'a yönelik operasyon başlattığını söyledi.

Son bir haftada Varduç, Yemgan ve Kiranu Mincan ilçelerinin kontrolünün Taliban'dan alındığını ifade eden Nazari, operasyonların devam ettiğini belirtti.

Nazari, söz konusu ilçelerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

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