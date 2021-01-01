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Aktüel Afganistan'da 3 gün önce kaçırılan iki doktor kurtarıldı
Aktüel

Afganistan'da 3 gün önce kaçırılan iki doktor kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 14:57:58 -
Afganistan'da 3 gün önce kaçırılan iki doktor kurtarıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Pervan vilayetinde 3 gün önce kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan iki doktor, güvenlik güçlerince kurtarıldı.

Pervan Emniyet Müdürlüğü Basın Sorumlusu Selim Nuri, yaptığı açıklamada, 3 gün önce Pervan'ın Bagram ilçesinde çalıştıkları hastaneden kimliği belirsiz silahlı kişilerce kaçırılan iki doktorun, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla serbest kaldığını belirtti.

Doktorların Kapisa vilayetinin Şohi bölgesinde tutulduğunu kaydeden Nuri, iki doktorun ailelerine kavuştuğunu ifade etti.

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