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Seçim 2019 Sayfası

Afganistan’da 3 ABD askeri öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon),Afganistan’ın başkenti Kabil yakınlarındaki Bagram Hava Üssü'ne yakın bir noktada düzenlenen bombalı saldırıda 3 Amerikan askerinin öldüğü, 3 askerin yaralandığı bildirildi

09 Nisan 2019 Salı 07:01
Afganistan’da 3 ABD askeri öldürüldü

Pentagon’dan yapılan yazılı açılamada, "Bagram Hava Üssünün yakınlarında 8 Nisan’da el yapımı patlayıcı cihazla düzenlenen saldırıda 3 ABD askeri ve bir sözleşmeli personel öldü. 3 ABD askeri yaralandı." denildi.

AA'nın haberine göre yaralı askerlerin tedavilerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, ölen askerlerle ilgili bilgilere, prosedür gereği yer verilmedi.

Saldırının NATO bünyesinde görev yapan ABD askeri konvoyuna, bomba yüklü araçla yapıldığı belirtilmişti.

Bagram Kaymakamı Abdul Şükür Kuddusi, gazetecilere yaptığı açıklamada, intihar saldırganının bomba yüklü araçla, Bagram'ın Pul-i Sayyad bölgesinde üslerine doğru giden ABD askeri konvoyunu hedef aldığını söylemişti. Kuddusi, saldırıda ABD ordusuna ait bir tankın tahrip olduğunu ifade etmişti.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

ABD'nin Afganistan'daki en büyük hava üssü Bagram ilçesinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 06:23
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