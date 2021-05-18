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Dünya Afganistan'da 19 Taliban üyesi öldürüldü
Dünya

Afganistan'da 19 Taliban üyesi öldürüldü

Afganistan'ın Faryab vilayetinde düzenlenen operasyonda 19 Taliban militanının öldürüldüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 14:28:00 -
Afganistan'da 19 Taliban üyesi öldürüldü

Ülkenin kuzeyindeki 209. Şahin Kolordu Komutanlığı, güvenlik güçlerinin, Faryab'ın Peştun Kot ilçesinin Hoca Namusa köyünde Taliban'a karşı hava operasyonu düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda 19 militanın öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, 15 militanın da yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, öldürülenlerin arasında Taliban'ın bölge sorumlularının da bulunduğu belirtildi.

Taliban'dan henüz konuyla ilişkin açıklama yapılmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan Taliban ile hükümet güçlerinin saldırıları devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yabancı güçlerin çekilmeye başladığı yaklaşık 2 haftalık süreçte ülkede şiddet olayları arttı.

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