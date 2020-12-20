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Dünya Afganistan'a bombalı saldırı
Dünya

Afganistan'a bombalı saldırı

Afganistan’da bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırı son dakika olarak dünyaya duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 12:36:00 -
Afganistan'a bombalı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir milletvekilinin konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıda 8 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil Milletvekili Han Muhammed Vardak'ın konvoyuna kentin Sipinkeley bölgesinde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda, aralarında milletvekilinin korumalarının bulunduğu 8 kişinin öldüğünü ifade eden Aryen, Vardak ile 15 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Yorumlar

43

allah afganistana yardım eylesin amin
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