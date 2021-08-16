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Gündem Afganistan toplantısında Hulusi Akar'dan net mesaj
Gündem

Afganistan toplantısında Hulusi Akar'dan net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı video konferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı. Bakan Akar burada yaptığı konuşmasında "Afganistan'daki önceliğimiz personelin güvenliği." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:38:00 -
Afganistan toplantısında Hulusi Akar'dan net mesaj

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.

Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanı tarafından ülkedeki son duruma ilişkin bilgi verildiği toplantıda konuşan Akar, süreci yakından takip ettiklerini ifade etti.

Kabil'deki personelin güvenliğinin birinci öncelikleri olduğunu vurgulayan Akar bununla ilgili olarak her türlü tedbirin alındığını da açıkladı.

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