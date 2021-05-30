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Dünya Afganistan: Taliban İran sınırında ilerliyor
Dünya

Afganistan: Taliban İran sınırında ilerliyor

Taliban'ın, Afganistan'ın batısındaki Herat ilinin İran sınır hattında ilerlemeye devam ettiği bildiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 23:04:00 -
Afganistan: Taliban İran sınırında ilerliyor

Taliban'ın, Afganistan'ın batısındaki Herat ilinin İran sınır hattında ilerlemeye devam ettiği bildiriliyor.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre çatışmalar, İran'a açılan İslam Kale gümrüğü yakınlarındaki Kudüsabad yerleşimi yakınlarında yoğunlaşıyor.

Öte yandan, Herat Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, İran-Afganistan tren hattını koruyan Kabil hükümeti güçleri de bombalı bir saldırının hedefi oldu.

Patlamada 6 Kabil hükümeti askeri personeli öldü.

Taliban son dönemde Herat'ın batı, güney ve doğu bölgelerinde saldırılarını yoğunlaştırıyor.

ABD ile 29 Şubat 2020 tarihinde imzalanan Doha Anlaşması kapsamında Taliban, barış sürecinin bir sonucu olarak ülke genelinde saldırıları azalttığını ifade etmişti. Bu doğrultuda hareket il ve ilçe merkezlerine yönelik saldırıları neredeyse tamamen durdurmuştu.

Ancak ABD ve yabancı güçlerin ülkeden çekilmesi gereken 1 Mayıs tarihinin geçmesiyle, Taliban ülke genelinde birçok il ve ilçe merkezini, aynı zamanda kırsal bölgelerdeki kritik askeri üsleri hedef almaya başladı.

Herat ili

Herat ili, Afganistan'ın tarihi ve kültürel yönden en önemli merkezleri arasında. İl merkezi olan Herat şehrinde İran etkisi de yoğun olarak hissediliyor.

Herat, Kabil hükümeti bileşenlerinden Cemiyet-i İslami'nin kalelerinden biri.

İl genelinde hakimiyet Taliban ile Kabil hükümeti arasında büyük ölçüde eşit olarak dağılmış durumda.

 

Herat ilinin merkez ve kuzey kesimlerini Kabil hükümeti kontrol ederken güney, doğu ve batı kesimler Taliban elinde.

 

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Yorumlar

karlıdağlar

eğer yiğitseniz gidin israile saldırın.
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Eyman

İnşallah daha güzel haberler alırız. Taliban'a selam direnişe devam. Kahrolsun aMerika ve işbirlikçi hainler. Kahrolsun kukla zalimler.
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