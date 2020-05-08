  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 09:04:18 -
Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

KABİL (AA) - Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Firuz'un virüse yakalandığını söyledi.

Bakan Firuz'un birkaç gündür ev karantinasında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Mayar, ayrıca ülke genelinde 256 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını kaydetti.

Öte yandan, Afganistan'da daha önce 3 bin 224 olarak açıklanan vaka sayısı 3 bin 563'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 oldu.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.

Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı