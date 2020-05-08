Afganistan Sağlık Bakanı Firuz'un Kovid-19 testi pozitif çıktı

KABİL (AA) - Afganistan Sağlık Bakanı Firuzuddin Firuz'un yeni tip koronavirüs (Kovid 19) test sonucu pozitif çıktı.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Vahid Mayar, basına yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Firuz'un virüse yakalandığını söyledi.

Bakan Firuz'un birkaç gündür ev karantinasında olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Mayar, ayrıca ülke genelinde 256 sağlık çalışanında da virüse rastlandığını kaydetti.

Öte yandan, Afganistan'da daha önce 3 bin 224 olarak açıklanan vaka sayısı 3 bin 563'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 106 oldu.

Kovid-19 vakalarının artmaya başlamasıyla ülke genelinde eğitime ara verilmiş, Nevruz ve Çiftçi Bayramlarının yanı sıra tüm spor etkinlikleri iptal edilmişti.



Ülkede, önlemler kapsamında günlük resmi çalışma süresi de 8 saatten 5 saate indirilmişti.









