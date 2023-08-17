Afganistan parası dolar karşısında yüzde 4 güçlendi, enflasyon yüzde 12'den yüzde 6'ya geriledi

Afganistan İslam Emirliği'nde enflasyon, yüzde 12'den yüzde 6'ya geriledi. Afgan para birimi ise ABD doları karşısında yüzde 4,4 oranında değer kazandı. Taliban iktidara gelir gelmez faizi yasaklamıştı. Rüşvet yiyen bir çok memur ve yüksek bürokratı görevden uzaklaştırmıştı.

Merkez Bankası da Afghanistan Bank (DAB) Başkanı Hidayetullah Bedri, "Ulusal Hesap Verebilirlik Programı" kapsamında merkezi hükümete sunduğu raporunda ülke çapındaki tüm banka müşterilerinin artık 600 dolara kadar para çekebileceğini söyledi.

DAB Başkanı Bedri, ülke genelindeki banka müşterilerinin artık banka hesaplarından hafta bazlı olarak 600 dolara ve aylık olarak ise 2 bin dolara kadar para çekebileceklerini söyledi.

Enflasyon yüzde 12'den yüzde 6'ya düştü

Bedri, "Da Afghanistan Bank, makul politikalar uygulayarak Afgan para biriminin değerini korumayı başardı. DAB, bankacılık sektöründe bankacılık hizmetlerini geliştirmek için büyük çaba sarf etti ve ülkede İslami bankacılık için aktif olarak çalışıyor." dedi.

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Banka yetkililerine dayandırılarak hazırlanan raporda, ülkedeki ortalama enflasyon oranının yüzde 12'den yüzde 6'ya gerilediği belirtildi.

Bankacılık sektörünün standart hale gelmesi için çabalar sürüyor

DAB'ın Para Politikası Başkanı Ahmed Cevad Sedad, "Döviz rezervlerine sınırlı erişimi göz önüne alındığında, Da Afghanistan Bank'ın durumu iyi idare ettiğini ve piyasanın döviz ihtiyaçlarını karşıladığını söyleyebiliriz." dedi.

İlkha'dan edinilen bilgiye göre, DAB yetkilileri, sektörün standardize edilmesi amacıyla bankacılık kurumları, para borsaları ve şirketlerin değerlendirmelerinin sürdüğünü söyledi.

Borsa işlemleri uluslararası standartlara göre gerçekleştirilecek

Kurulda bir sunum yapan Bankacılık Dışı Finansal Kurumlar Daire Başkanı Ahmed Zahir Nasirzai ise, bundan böyle borsa şirketlerinin, vatandaşlar için faaliyetlerini elektronik sistemler aracılığıyla ve uluslararası standartlara göre gerçekleştireceğini söyledi.

Piyasadaki eski paralar toplanarak yenileriyle değiştiriliyor

Öte yandan, DAB yetkilileri, kurumun ülkedeki eskimiş banknotları sürekli olarak toplayarak yenileriyle değiştirmeyi planladığını aktardı. Sunumda, Afganistan halkının, piyasalarda yıpranmış banknotların mevcudiyetinden defalarca şikâyet etmeleri sebebiyle böyle bir kararın alındığına yer verildi.

"Ulusa Hesap Verebilirlik Programı" kapsamında, bakanlıklar dahil tüm devlet kurumları, düzenli olarak yaptıkları çalışmalar hakkında kurula sunum yaparak "şeffalık" ilkesine göre Afganistan İslam Emirliği yönetimine bilgilendirmede bulunuyor.

Kaynak: DoğruHaber