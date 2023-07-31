Afganistan İslam Emirliği'nin yerli spor otomobili Katar'da sergilenecek
Afganistan İslam Emirliği'nin ürettiği ilk yerli otomobil Mada Ekim' ayında Katar'da yapılacak olan otomobil fuarında sergilenecek.
Afganistan İslam Emirliği'nin ürettiği ilk yerli otomobil Mada Ekim' ayında Katar'da yapılacak olan otomobil fuarında sergilenecek.
Afganistan İslam Emirliği'ne ait olan son model spor araba, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem oldu.
Mada 9 adlı otomobil, ülkenin ilk süperspor otomobili özelliğine sahip olduğu gibi etkileyici yol tutuşu aynı zamanda dört tekerlekten çekişli bir sisteme sahip.
Süperspor araç Mada 9, dünyanın önde gelen otomobil şirketlerinin ve yatırımcılarının dikkatini çekmek amacıyla 2023'te Katar'da yapılacak olan araba fuarında sergilenecek.
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