Dünya Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan saldırılarıyla ilgili ilk açıklama
Dünya

Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan saldırılarıyla ilgili ilk açıklama

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Afganistan İslam Emirliği'nden Pakistan saldırılarıyla ilgili ilk açıklama

Pakistan'a ait hava araçları gece saatlerinde Afganistan'daki sivil yerleşimlere çok sayıda saldırı düzenledi.

Pakistan'a ait hava araçları gece saatlerinde Afganistan'daki sivil yerleşimlere çok sayıda saldırı düzenledi.

Afgan medyası Pakistan saldırılarında 9'u çocuk olmak üzere en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Pakistan ile sınır vilayetleri olan Host, Paktika ve Kunar'ı hedef alan saldırılarda çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

 

Afganistan'dan ilk açıklama

Afganistan İslam Emirliği Sözcüsü Zebihullah Mücahid tarafından yapılan açıklamada Pakistan'ın Afganistan topraklarına yönelik gerçekleştirdiği ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırılar kınandı.

Mücahid'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Pakistan güçlerinin dün gece Paktika, Host ve Kunar vilayetlerine düzenlediği hava saldırıları, Afganistan hava sahasının açık bir ihlali ve uluslar ve uluslararası toplum tarafından kabul edilen tüm uluslararası norm ve standartların açık bir ihlalidir.

Yanlış bilgilere dayalı askeri operasyonlar yürütmenin durumu daha da karmaşık hale getirdiği ve Pakistan askeri rejimine skandal ve başarısızlıktan başka bir şey sağlamadığı bir kez daha kanıtlanmıştır.

Afganistan İslam Emirliği bu saldırganlığı ve ihlali en güçlü şekilde kınamakta ve hava sahasını, topraklarını ve halkını savunmanın meşru hakkı olduğunu ve Allah'ın izniyle uygun zamanda gerekli karşılığı vereceğini bir kez daha teyit etmektedir."

Kaynak: Mepa News

