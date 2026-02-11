  • İSTANBUL
Afganistan İslam Emirliği üç kadının zorla evlendirilmesini engelledi

Afganistan İslam Emirliği üç kadının zorla evlendirilmesini engelledi

Afganistan İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı yetkilileri Belh, Kunar ve Pervan vilayetlerindeki üç zorla evlendirme vakasını durdurmak için başarılı bir müdahalede bulunduklarını ve söz konusu kadınların haklarının "İslam hukuku kapsamında korunmakta olduğunu" belirtti.

Afganistan İyiliği Emretme ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığı yetkilileri Belh, Kunar ve Pervan vilayetlerindeki üç zorla evlendirme vakasını durdurmak için başarılı bir müdahalede bulunduklarını ve söz konusu kadınların haklarının "İslam hukuku kapsamında korunmakta olduğunu" belirtti.

Yerel kaynakların aktardığı habere göre, şikayetlerin ve incelenmesinin ardından bakanlık yetkilileri hızla harekete geçti.

Söz konusu vakalarda aileler kızlarını kendi istekleri dışında evlendirmeye çalışıyordu.

Söz konusu vakalarda aileler kızlarını kendi istekleri dışında evlendirmeye çalışıyordu.

 

Bakanlık yetkililer aileleri çağrıldı ve kadınların İslam hukuku kapsamındaki haklarına ve eş seçme özgürlüğüne saygı göstermenin önemi konusunda bilgilendirildi.

Müdahalenin ardından aileler, kızlarının gelecekteki tüm evliliklerinin yalnızca kadınların tam rızasıyla gerçekleşeceğine dair söz verdi.

Bakanlık bu çalışmaların Afganistan genelinde kadınların haklarının İslam hukukuna göre korunması ve İslam şeriatının uygulanması konusunda süregelen kararlılığı yansıttığını belirtti.

Kaynak: Mepa News

