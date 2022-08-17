  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan İslam Emirliği, Türkiye'deki Afgan mülteciler için harekete geçti
Dünya

Afganistan İslam Emirliği, Türkiye'deki Afgan mülteciler için harekete geçti

Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 23:33:00 -
Afganistan İslam Emirliği, Türkiye'deki Afgan mülteciler için harekete geçti

Afganistan İslam Emirliği, Türkiye’deki Afgan mülteciler için harekete geçti. Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini açıkladı. Afganistan Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Mohammad Arsala yaptığı açıklamada, Afgan mültecilerin durumu ve Afganistan’a dönüşleri konusunda Türk makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir sonuca varmadıklarını ifade ederek, bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını aktardı.

Arsala, Türkiye'den taleplerinin, mültecilere tanınan uluslararası haklar ve insan hakları temelinde Türkiye'deki Afgan mültecilere kolaylık sağlanması olduğunu belirterek, gelecek hafta içerisinde Afgan mültecilerin durumunu ve sorunlarını araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Mültecilerin dönüşü, yaşadıkları sorunlar ve onlara yardım konusunda her konuda detaylı görüşmeler yapılacağını aktaran Arsala, tüm sorunların dikkate alınacağını ifade etti.

Taliban, Afgan göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesini önlemek için başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere heyetler gönderdi. Türkiye'deki Afgan Mültecileri Destekleme Derneği'nin istatistiklerine göre, Türkiye son 7 ay içinde yaklaşık 40 bin Afgan mülteciyi sınır dışı etti.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

havva BULUT

akit ali ihsan Karahasanoğlu 16 manşetlerin dilinden youtu gördüm dinledim konusmasına hakkınızı halel edin akit rahmetli mustafa karahasanğlu anlattı banka reklamı almayan dürüs adammış acık söyliyem akit ben devamlı ak parti yandaş olup hiç hatasını görmeyince kızıyordum akite halkın derdini anlatmıyor diye düşünün banka fazi var diye reklam almayan hele bu devirde mekanın cennet olsun mustafa amca hakkını halel et

Gül

Alın götürün vatandaşlarınizi.gormek istemiyorum yabancıları buna Avrupa'nın ayak takımları da dahil.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23