Afganistan İslam Emirliği ile Rusya arasında ekonomik iş birliği!

Rusya’da düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında, Afganistan İslam Emirliği yetkilileri, ülkenin bölge devletleriyle ekonomik ve ticari ilişkilerini güçlendirmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Afganistan İslam Emirliği’nin Moskova Büyükelçiliği, İslam Emirliği’nin Rusya Büyükelçisi Gül Hasan Hasan’ın forum marjında Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk ve Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sergey Katırin dahil olmak üzere üst düzey Rus yetkililerle bir araya geldiğini açıkladı.

Görüşmelerde ekonomik iş birliğinin genişletilmesi, ticaret hacminin artırılması ve Afgan iş insanları için daha fazla fırsat oluşturulması konuları ele alındı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, “Görüşmelerde ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi, Afgan girişimciler için fırsatların artırılması ve St. Petersburg’da yaşayan Afgan vatandaşları ile öğrencilerin desteklenmesi konuları ele alınmıştır” denildi.

Ekonomi uzmanı Azerhş Hafizi, bölgedeki lojistik ve deniz taşımacılığı zorluklarına dikkat çekerek, Rusya’nın petrol ürünleri, sıvılaştırılmış gaz ve diğer emtialar için alternatif bir tedarik kaynağı olabileceğini ifade etti.

Haberlere göre Gül Hasan Hasan ayrıca Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) özel temsilcisi ile de görüştü; taraflar bölgesel iş birliği ve Afganistan’ın bölgesel ekonomi ve transit projelerdeki rolünü değerlendirdi.

Bir diğer ekonomi analisti Şakir Yakubi ise, iş birliğinin Afganistan’ın çıkarlarına hizmet edecek şekilde yönetilmesi ve Rusya ekonomisine ve ticaretine aşırı bağımlılığın önlenmesi gerektiğini vurguladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu, her yıl hükümet yetkililerini, yatırımcıları ve büyük şirket temsilcilerini bir araya getiren bölgenin en önemli ekonomik etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor.