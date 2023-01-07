Afganistan İngiliz Prense böyle meydan okudu: Erkekse tekrar gelsin!

Afganistan İslam Emirliği, Afganistan'daki görevi sırasında 25 kişiyi katlettiğini itiraf eden hadsiz İngiliz Prensi Harry'ye meydan okudu.

Prens Harry'ye sert ifadelerle tepki gösteren Afganistan İslam Emirliği komutanlarından Molavi Ağagül, "Eğer gerçek bir erkekse ve bir ezik değilse, Afganistan'a tekrar gelsin." dedi.

Daily Mail'in aktardığı habere göre Afgan Komutan, "Biz hâlâ buradayız ama o babaannesinin sarayına kaçmış. O dikkat çekmeye çalışan koca ağızlı bir zavallı." dedi.

Molavi Ağagül, Prens Harry'e tepki gösterdiği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Onu ve ordusunu ülkeden defettiğimiz için öfkeli olmalı. Bence delirmiş ve bir doktora görünmeli. Eğer gerçek bir erkekse ve bir ezik değilse, Afganistan'a tekrar gelsin.

Ne olmuştu?

Prens Harry kaleme aldığı Spare isimli anı kitabında, 2007-2008 ve 2012-2013 dönemlerinde görev yaptığı Afganistan'da 25 Taliban üyesini öldürdüğünü yazdı Harry, "Beni tatmin eden bir sayı değil ama utandırmıyor da" ifadelerini kullandı.