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Gündem Afganistan için çok kritik uyarı!
Gündem

Afganistan için çok kritik uyarı!

DSÖ, Afganistan sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-01-26 17:29:00 -
Afganistan için çok kritik uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'daki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınması çağrısı yaptı. DSÖ açıklamasında, Afganistan'ın sağlık sisteminin belkemiği olan sağlık programı çerçevesinde ülke genelinde 2 bin 331 sağlık tesisi aracılığıyla milyonlarca kişiye hizmet sağlandığı belirtilerek ülkedeki insanların sağlığının ciddi şekilde tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu.

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