Afganistan için çok kritik uyarı!
DSÖ, Afganistan sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğunu belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afganistan'daki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu uyarısında bulunarak acil önlemlerin alınması çağrısı yaptı. DSÖ açıklamasında, Afganistan'ın sağlık sisteminin belkemiği olan sağlık programı çerçevesinde ülke genelinde 2 bin 331 sağlık tesisi aracılığıyla milyonlarca kişiye hizmet sağlandığı belirtilerek ülkedeki insanların sağlığının ciddi şekilde tehlikede olduğu uyarısında bulunuldu.