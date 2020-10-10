  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Afganistan hükümetinden Taliban'a şiddeti artırdığı suçlaması
Aktüel

Afganistan hükümetinden Taliban'a şiddeti artırdığı suçlaması

Yeniakit Publisher
2020-10-10 16:23:13 -
Afganistan hükümetinden Taliban'a şiddeti artırdığı suçlaması

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ı barış konusunda bahaneler ileri sürmekle ve şiddeti artırmakla suçladı.

Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, Taliban'ın Afganistan'da savaşması için herhangi bir neden kalmadığını kaydetti.

Taliban'ın son zamanlarda şiddeti artırmasının barışı kabul etmeme anlamına geldiğini ifade eden Danış, ''Afganistan hükümeti ülkede barışın tesisi için her zaman öncü olmuştur, Taliban ise bahaneler üretmektedir.'' dedi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlanmış, 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalanmıştı.

Bunun akabinde 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da Taliban ile Afgan hükümeti arasında barış müzakerelerine geçilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)
Gündem

Ali Babacan neye uğradığını şaşırdı! Bay Kemal, CHP'ye çok yakışıyor :)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yaptığı basın toplantısında, muhabirlerin Kapalı Maraş so..
'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!
Dünya

'Yangından mal kaçırma' hamlesi: Görüşmeler devam ederken Paşinyan'dan skandal çağrı!

Rusya'nın Dağlık Karabağ için ateşkes çağrısı yapması sonrası Moskova'da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki görüşmeler devam ederken, Erme..
Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!
Gündem

Sosyal yardımları kesen İBB, parayı bakın nereye akıtıyor!

Bir yandan fakirin yardımını kesen CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'nin diğer yandan aralarında "Gerilla annesini oynamak isterim" şe..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay