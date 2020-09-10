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Aktüel Afganistan hükümetinden Taliban'a müzakere çağrısı
Aktüel

Afganistan hükümetinden Taliban'a müzakere çağrısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış: - "Taliban artık sorumluluklarını anlayarak müzakere masasına oturmalı"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:43:02 -
Afganistan hükümetinden Taliban'a müzakere çağrısı

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Server Danış, Taliban'ın artık müzakere masasına oturması gerektiğini söyledi.

Danış, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı konuşmada, barışın Afganistan halkı için hayati bir mesele olduğunu belirtti.

Afganistan hükümetinin barışa giden yoldaki tüm engelleri kaldırdığını ifade eden Danış, şimdi sıranın Taliban'da olduğunu kaydetti.

Danış, ''Taliban artık sorumluluklarını anlayarak müzakere masasına oturmalı'' dedi.

Taliban'ın dürüst olmasını istediklerini dile getiren Danış, en kısa zamanda müzakereye başlayarak halkın isteğine olumlu yanıt vermesi gerektiğini vurguladı.

Öte yandan Afganistan hükümeti ile Taliban arasında mahkum takasının tamamlanmasının ardından bu hafta başlaması planlanan müzakerelerin akıbeti hale belirsizliğini koruyor.

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