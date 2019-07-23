Afganistan Devlet Başkanı, Trump’ın savaş yorumlarına açıklama istedi

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesiyle ilgili savaş yorumları için açıklama istedi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesiyle ilgili sözlerini ve savaşı kolayca kazanabileceklerini ancak 10 milyon insanı öldürmek istemediği iddialarını açıklığa kavuşturması gerektiğini söyledi. Gani’nin ofisinden yapılan açıklamada, "Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti, ABD Devlet Başkanı Donald Trump’ın Pakistan Başbakanı İmran Khan ile yaptığı görüşmede diplomatik yollarla ve kanallarla yaptığı Afganistan yorumlarıyla ilgili açıklama yapılmasını istiyor" ifadeleri yer aldı.

Trump, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile dün Beyaz Saray’da yaptığı görüşmede, Afgan ihtilafına hızlı bir son vermesini sağlayacak ancak ülkeyi yeryüzünden silecek planları olduğu da dahil pek çok tartışmalı açıklamada bulunmuştu. Trump, "Afganistan bitmiş olacaktı. Kelimenin tam anlamıyla 10 gün içinde biterdi. Ancak o yoldan gitmek istemiyorum ve milyonları öldürmek istemiyorum" demişti.

Trump ayrıca Pakistan’ın, ABD’nin kendisini Afganistan’dan çıkarmasına yardım edebileceğini ve Washington ile İslamabad arasındaki ilişkide büyük potansiyel olduğunu söyledi.

Trump’ın açıklamaları Afganistan’da öfkeye yol açmıştı.