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Aktüel Afganistan Devlet Başkanı Gani, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
Aktüel

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Görüşmede Doha'nın ev sahipliği yaptığı Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki barış görüşmeleri ve ikili ilişkiler değerlendirildi

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:55:01 -
Afganistan Devlet Başkanı Gani, Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

DOHA (AA) - Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve Doha'nın ev sahipliği yaptığı barış görüşmelerini ele aldı.

Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Al Sani ile Afganistan Devlet Başkanı Gani telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, Afganistan'daki gelişmeler ve Doha'nın ev sahipliği yaptığı barış görüşmelerini ele aldı.

Gani, Afganistan'da güvenlik, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik çabaları ve desteği için Katar Emiri Al Sani'ye teşekkür ve takdirlerini iletti.

Katar'ın başkenti Doha, 12 Eylül'de Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki ilk doğrudan barış müzakerelerine ev sahipliği yapmıştı.

Görüşmelerden kısa süre sonra 6 Ekim'de Gani, Katar'a bir ziyaret gerçekleştirmişti.

- Barış görüşmelerinin seyri

ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Başkan Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

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