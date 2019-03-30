Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı! Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum saldırıdan yaralanmadan kurtuldu.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum'un konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Dostum, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Dostum, Şibirgan'da basına yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif kentinden Şibirgan'a konvoy halinde giderken üç bölgede Taliban'ın saldırısına uğradığını belirtti. Saldırıda bir korumasının yaşamanı yitirdiğini ifade eden Dostum, 2 korumasının da yaralandığını söyledi. Dostum, saldırılarda yaralanmadığını aktardı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise saldırılarda Dostum'un 4 korumasının öldüğünü iddia etti.

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