  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh’in konvoyuna bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh’in konvoyuna bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh‘in konvoyunun geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi de yaralandı. Gerçekleşen saldırı sonucu Saleh'in hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:01:00 - 2020-09-09 10:33:51
Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh’in konvoyuna bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh‘in konvoyuna sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Saleh hafif şekilde yaralanırken, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh‘in konvoyunun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda Saleh ve iki korumasının yaralandığı bildirildi.

"Saldırı Allah'ın lütfu ile başarısız oldu"

10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sözcüsü Rezwan Murad, teröristler tarafından düzenlenen saldırının Allah'ın lütfu ile başarısız olduğunu belirtti. Afganistan Sağlık Bakanlığı da 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Güvenliğe rağmen saldırı gerçekleşti

Afganistan'da üst düzey hükümet makamları sabah işe giderken ya da işten dönerken geniş güvenlik önlemleri kapsamında trafiği durduruyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna düzenlenen saldırı ise bu yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, Saleh'in bu sabah evden işe gittiği esnada Kabil’in 4. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldi.

Öte yandan saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı