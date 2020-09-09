Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh’in konvoyuna bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh‘in konvoyuna sabah saatlerinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Saleh hafif şekilde yaralanırken, 10 kişinin hayatını kaybettiği, 16 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Amrullah Saleh‘in konvoyunun geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen patlayıcı infilak ettirildi. Saldırıda Saleh ve iki korumasının yaralandığı bildirildi.

"Saldırı Allah'ın lütfu ile başarısız oldu"

10 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırıya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sözcüsü Rezwan Murad, teröristler tarafından düzenlenen saldırının Allah'ın lütfu ile başarısız olduğunu belirtti. Afganistan Sağlık Bakanlığı da 10 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, yaralanan 16 kişinin de hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Güvenliğe rağmen saldırı gerçekleşti

Afganistan'da üst düzey hükümet makamları sabah işe giderken ya da işten dönerken geniş güvenlik önlemleri kapsamında trafiği durduruyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Saleh'in konvoyuna düzenlenen saldırı ise bu yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, Saleh'in bu sabah evden işe gittiği esnada Kabil’in 4. bölgesinde yol kenarına yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu meydana geldi.

Öte yandan saldırıyı henüz kimsenin üstlenmediği bildirildi.