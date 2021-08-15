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Dünya Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, birkaç saat içinde istifa edecek
Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, birkaç saat içinde istifa edecek

Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, birkaç saat içinde istifa edeceği ve geçici bir hükümetin kurulacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-08-15 14:42:00 -
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, birkaç saat içinde istifa edecek

 Hasan Eğrigöz  Ankara 

Al Arabiya TV'nin Afgan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, önümüzdeki birkaç saat içinde görevini bırakacak.

Haberde, Gani'nin istifasının ardından geçici bir hükümetin kurulacağı, Taliban ile hükümet yetkilileri arasında Kabil'in devredilmesine yönelik müzakerelerin sürdüğü ifade edildi. Taliban'ın siyasi lideri Molla Abdulgani Birader'in, Doha'dan Kabil'e geldiği belirtilen haberde, Birader'in görüşmeler için başkanlık sarayına gittiği bildirildi. Haberde, geçici hükümete ilişkin görüşmelerin Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında bugün gerçekleşeceği kaydedildi.

Afganistan İçişleri Bakan Vekili Abdul Sattar Mirzakwal, Afgan medyasına yaptığı açıklamada Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını, Kabil'in barışçıl bir şekilde Taliban'a devredileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Reuters, Cumhurbaşkanı Gani'nin, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle Taliban hareketinin Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmasının ardından acil durum görüşmeleri yaptığını belirtti.

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Abd nin bir projesi var Bop. Çevre ülkeleri böldü ve işgal etti. Göç dalgası oluşturup üzerimize saldı. Abdinin bu planlarına hizmet edenlerden kurtulacağız inşallah
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