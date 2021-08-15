Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, birkaç saat içinde istifa edecek
Taliban'ın başkent Kabil'i kuşatmasının ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin, birkaç saat içinde istifa edeceği ve geçici bir hükümetin kurulacağı bildirildi.
Hasan Eğrigöz Ankara
Al Arabiya TV'nin Afgan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, önümüzdeki birkaç saat içinde görevini bırakacak.
Haberde, Gani'nin istifasının ardından geçici bir hükümetin kurulacağı, Taliban ile hükümet yetkilileri arasında Kabil'in devredilmesine yönelik müzakerelerin sürdüğü ifade edildi. Taliban'ın siyasi lideri Molla Abdulgani Birader'in, Doha'dan Kabil'e geldiği belirtilen haberde, Birader'in görüşmeler için başkanlık sarayına gittiği bildirildi. Haberde, geçici hükümete ilişkin görüşmelerin Kabil'deki cumhurbaşkanlığı sarayında bugün gerçekleşeceği kaydedildi.
Afganistan İçişleri Bakan Vekili Abdul Sattar Mirzakwal, Afgan medyasına yaptığı açıklamada Taliban'ın Kabil'e saldırmayacağını, Kabil'in barışçıl bir şekilde Taliban'a devredileceğini açıklamıştı.
Öte yandan Reuters, Cumhurbaşkanı Gani'nin, ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle Taliban hareketinin Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatmasının ardından acil durum görüşmeleri yaptığını belirtti.