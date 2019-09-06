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"Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD ziyaretini erteledi"

Amerikan basını, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediğini yazdı

06 Eylül 2019 Cuma 19:09
"Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD ziyaretini erteledi"

WASHINGTON (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD'ye yapacağı ziyareti ertelediği belirtildi.

Amerikan basınının üst düzey yetkililere dayandırdığı haberlere göre, Gani, gelecek hafta başında Washington'a yapmayı planladığı ziyareti erteledi.

Haberlerde "Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD ziyaretini erteledi." ifadeleri kullanıldı.

Gani'nin ziyareti sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelerek, ABD ile Taliban arasında devam eden barış görüşmelerini ele alması bekleniyordu.

Ertelenen ziyaretin ne zaman yapılacağına dair herhangi bir detay paylaşılmadı.

- Afgan hükümeti ABD-Taliban barış anlaşmasından endişeli

Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Siddiki, önceki gün yaptığı açıklamada, Afganistan hükümetinin, ABD ile Taliban arasında uzlaşılan barış anlaşmasından endişeli olduğunu belirtmişti.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 19:09
  1. - Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani
  2. ABD
  3. Taliban

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