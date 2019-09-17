Son dakika haberlerine göre, ABD’nin işgalinden sonra kan ve göz yaşının bitmek bilmediği Afganistan’da Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin katıldığı mitinge bombalı saldırı düzenlendi. Peki Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin sağlık durumu nasıl? Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani öldü mü?

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin katıldığı seçim mitingine bombalı saldırı düzenlendi. Saldırı sırasında Cumhurbaşkanı Gani'nin miting alanında olup olmadığı henüz bilinmezken ölü veya yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Eşref Gani kimdir?

Eşref Gani Ahmedzai, 12 Şubat 1949 tarihinde Afganistan’ın Logar kentinde doğdu. Afganistan’ın 2009 ve 2014 seçimlerinde devlet başkanlığı için aday oldu. 2002-2004 arasında Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai hükümetinin Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Afganistan Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed Yusuf Nuristani, 21 Eylül 2014'te düzenlediği basın toplantısında, Ahmadzai'nin devlet başkanlığı seçiminin 14 Haziran'da yapılan ikinci turunu kazandığını açıkladı bu doğrultuda Ahmadzai'nin rakibi Abdullah ise İcra Kurulu Başkanı olarak atandı