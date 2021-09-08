Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund kimdir? Afganistan geçici hükümeti kabine listesi
ABD’nin çekmesiyle birlikte Afganistan’da hızlı bir şekilde ilerleyip ülkenin tamamını ele geçiren Taliban, dünyanın büyük bir merakla beklediği geçici hükümeti açıkladı. Afganistan’ın ismi ise İslam Emirliği oldu. Afganistan İslam Emirliği Emiri Mevlevi Hibetullah Ahundzade olurken, Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund oldu. Peki Taliban’ın Afganistan başbakanı kim? Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund kimdir, kaç yaşında? İşte Taliban’ın açıkladığı geçici hükümeti kabile listesi.
Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti. Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstlenecek.
Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund kimdir?
Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund: 1954, Kandahar'ın Argandab ilçesinde dünyaya gelen bir Peştun olan Ahund, bölgede ve Pakistan içerisinde dini eğitim aldı. Sovyetler Birliği işgaline karşı savaşa katılan Ahund, Hizb-i İslami Halis içerisinde faaliyet gösterdi. Bu yıllarda Taliban kurucusu Molla Ömer ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Taliban yönetimi döneminde Kandahar Valiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2001 sonrasında da Taliban'ın üst düzey şurasındaki önde gelen isimlerden biriydi.
Taliban’ın Afganistan geçici hükümeti kabile listesi
Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund
Başbakan Birinci Yardımcısı Molla Abdulgani Birader Ahund
Başbakan İkinci Yardımcısı Molla Abdusselam Hanefi
İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani
Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid
İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal
İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadeleden Sorumlu Bakan Yardımcısı Molla Abdulhak
Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki
Dışişleri Bakan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay
Maliye Bakanı Molla Hidayetullah Bedri:
Eğitim Bakanı Mevlevi Nurullah Munir
Enformasyon ve Kültür İşleri Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva
Enformasyon Kültür İşleri Bakan Yardımcısı Zebihullah Mücahid
Ekonomi Bakanı Kari Din Muhammed Hanif
Hac ve Vakıflar Bakanı Mevlevi Nur Muhammed Sakıp
Adalet Bakanı Mevlevi Abdulhakim Şer'i (Hakkani)
Sınırlar ve Kabileler Bakanı Molla Nurullah Nuri
Kırsal Kalkınma Bakanı Molla Muhammed Yunus Ahundzade
Davet ve İrşad, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırma Bakanı Şeyh Muhammed Halid el Hanefi
Bayındırlık Bakanı Molla Abulmennan Ömeri
Maden ve Petrol Bakanı Molla Muhammed İsa Ahund
Su ve Elektrik Bakanı Molla Abdullatif Mansur
Yüksek Öğrenim Bakanı Abdulbaki Hakkani
Muhacirler Bakanı Halilurrahman Hakkani
İstihbarat Başkanı Abdulhak Vasık
Afganistan Merkez Bankası Başkanı Hacı Muhammed İdris
Savunma Bakan Yardımcısı Molla Muhammed Fazıl Ahund
Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin