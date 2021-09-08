Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund kimdir? Afganistan geçici hükümeti kabine listesi

Taliban, iktidarı ele geçirdiği Afganistan'ın geçici hükümetini açıkladı ve ülkenin bir "İslam Emirliği" olduğunu ilan etti. Hükümetin başında Taliban'ın kurucularından Molla Muhammed Hasan Akhund olacak. Yardımcılığını ise örgütün kurucularından Molla Abdulgani Baradar ve Maulvi Adul Selam Hanefi üstlenecek.

Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund kimdir?

Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund: 1954, Kandahar'ın Argandab ilçesinde dünyaya gelen bir Peştun olan Ahund, bölgede ve Pakistan içerisinde dini eğitim aldı. Sovyetler Birliği işgaline karşı savaşa katılan Ahund, Hizb-i İslami Halis içerisinde faaliyet gösterdi. Bu yıllarda Taliban kurucusu Molla Ömer ile yakın bir arkadaşlık kurdu. Taliban yönetimi döneminde Kandahar Valiliği, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulundu. 2001 sonrasında da Taliban'ın üst düzey şurasındaki önde gelen isimlerden biriydi.

Taliban’ın Afganistan geçici hükümeti kabile listesi

Başbakan Molla Muhammed Hasan Ahund

Başbakan Birinci Yardımcısı Molla Abdulgani Birader Ahund

Başbakan İkinci Yardımcısı Molla Abdusselam Hanefi

İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani

Savunma Bakanı Mevlevi Muhammed Yakub Mücahid

İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal

İçişleri Bakanlığı Uyuşturucuyla Mücadeleden Sorumlu Bakan Yardımcısı Molla Abdulhak

Dışişleri Bakanı Mevlevi Emirhan Muttaki

Dışişleri Bakan Yardımcısı Şir Muhammed Abbas Stanikzay

Maliye Bakanı Molla Hidayetullah Bedri:

Eğitim Bakanı Mevlevi Nurullah Munir

Enformasyon ve Kültür İşleri Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva

Enformasyon Kültür İşleri Bakan Yardımcısı Zebihullah Mücahid

Ekonomi Bakanı Kari Din Muhammed Hanif

Hac ve Vakıflar Bakanı Mevlevi Nur Muhammed Sakıp

Adalet Bakanı Mevlevi Abdulhakim Şer'i (Hakkani)

Sınırlar ve Kabileler Bakanı Molla Nurullah Nuri

Kırsal Kalkınma Bakanı Molla Muhammed Yunus Ahundzade

Davet ve İrşad, İyiliği Emredip Kötülükten Sakındırma Bakanı Şeyh Muhammed Halid el Hanefi

Bayındırlık Bakanı Molla Abulmennan Ömeri

Maden ve Petrol Bakanı Molla Muhammed İsa Ahund

Su ve Elektrik Bakanı Molla Abdullatif Mansur

Yüksek Öğrenim Bakanı Abdulbaki Hakkani

Muhacirler Bakanı Halilurrahman Hakkani

İstihbarat Başkanı Abdulhak Vasık

Afganistan Merkez Bankası Başkanı Hacı Muhammed İdris

Savunma Bakan Yardımcısı Molla Muhammed Fazıl Ahund

Genelkurmay Başkanı Kari Fasihuddin