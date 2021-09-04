Afganistan acı son ağır bir yenilgi

Amerika ve destekçisi batılı ülkelerin Afganistan’da Taliban’a karşı aldığı hezmimet, Avrupa’da gündem olmaya devam ediyor. Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Afganistan tecrübesinden ders çıkarıp, Avrupa Birliği’nin (AB) güçlü bir askeri bağımsızlığa sahip olması gerektiğini savundu. AB savunma bakanları toplantısının düzenlendiği Slovenya’nın Kranj kentinde konuşan Kramp-Karrenbauer, “Afganistan acı bir son, ağır bir mağlubiyet” ifadesini kullanarak, “AB bağımsız olmalı ve kendi başına hareket edebilmeli” dedi.

Yetersizliğimizi biliyoruz

Hükümetlerin inandırıcılığının bağımsız ve kendi başına hareket yeteneğine bağlı olduğunun da altını çizen Bakan Kramp-Karrenbauer, “Avrupa olarak ABD’nin çekilme kararına kendi yetersizliğimizi bildiğimizden itiraz edemedik. Afganistan’da Batı büyük bir yenilgiye uğradı. Bunun kalıcı bir mağlubiyet olup olmayacağına ise Avrupa ve ABD’de bundan sonra atılacak adımlar karar verecek” diye konuştu.

13 AB üyesi bağımsız bir AB gücü istiyor

Almanya ve 13 AB üyesi ülke geçen mayıs ayında, ilk başta 5 bin askerden oluşan bir muharip AB askeri birliğinin kurulmasını talep etti. AB’nin bağımsız ve kendi başına hareket kabiliyetini artırmasına yönelik olan ve güvenlik konusunda gelecekteki hedefleri tanımlayan “stratejik pusula” çerçevesinde de, söz konusu askeri birlik meselesinin 2022’de Fransa’nın AB dönem başkanlığında kabul edilmesi planlanıyor. “Stratejik pusula” kapsamında ilk kez AB tarafından güvenliğe yönelik tehdit analizlerinin yapılması da öngörülüyor.

5-22 bin arası bir ordu önerildi

AB dönem başkanı Slovenya’nın Savunma Bakanı Matej Tonin, Afganistan deneyiminde de görüldüğü gibi ABD’ye askeri açıdan bağımlı olmayı sonlandıracak bir askeri birlik planının, ülkelerin gönüllülük temelinde oluşturulması gerektiğini savundu.

Tonin, gönüllü üye ülkelerin desteğiyle ve üye ülkelerin basit çoğunluğunun da oyu ile kısa sürede 5-22 bin civarında askerin bir araya getirilmesi modelini önerdi.