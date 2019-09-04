0553 313 94 23

Afgan hükümeti ABD-Taliban barış anlaşmasından endişeli

Hükümet, ABD ve Taliban arasında uzlaşılan barış anlaşmasının risk ve sonuçlarını analiz etmek istiyor

04 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
Afgan hükümeti ABD-Taliban barış anlaşmasından endişeli

KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Sıddık Siddiki, Afganistan hükümetinin, ABD ile Taliban arasında uzlaşılan barış anlaşmasından endişeli olduğunu belirtti.

Siddiki, sosyal medya hesabından, bu anlaşma taslağıyla ilgili Afganistan hükümetinin daha detaylı açıklama istediğini bildirdi.

Hükümetin, anlaşmanın olası risk ve sonuçlarını analiz etmek istediğini kaydeden Siddiki, anlaşmadan doğacak tehlikenin nasıl önüne geçilebileceği üzerinde düşündüğünü aktardı.

Siddiki, hükümetin, ülkede savaşı bitirecek her türlü barış sürecini desteklediğini ve herkesin kalıcı barıştan yana olduğunu hatırlattı.

Geçen hafta 9'uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile paylaşmıştı.

Öte yandan Halilzad, Kabil'de özel bir televizyon kanalına verdiği demeçte, Taliban ile aylar süren görüşmelerin ardından bir taslak anlaşmaya varıldığını, ABD'nin ülkedeki 5 üssünü 135 gün içinde kapatarak 5 bin askerini çekeceğini açıklamıştı.

- Barış süreci

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru olan Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesine ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz bir sonuca ulaşılamadı.

ABD ile Taliban arasındaki son görüşmeler, "Afganistan topraklarının özellikle Taliban'ın kontrolündeki kısımlarının terör örgütleri için güvenli bölge haline gelmeyeceği garantisine karşılık ABD askerlerinin ülkeden tamamen çekilmesi sözü" çerçevesinde yürütülüyor.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 15:57
  1. ABD
  2. Afganistan
  3. Taliban

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Eyüpsultan’da zabıtalar kahvaltı programında bir araya geldi
    1. Eyüpsultan’da zabıtalar kahvaltı..
    2. 41 Burda AVM’den ‘Kukuli’ etkinlikleri
    3. İsrail Başbakanı Netanyahu, kendisini..
    4. Kaymakam Duru’dan yeni komutanlara..
    5. Araç Harp Müzesi kapandı
    6. Ege Bölge karması için seçmeler..
    7. Üniversite yönetiminden Ula Belediye..
    8. Dink cinayeti davası
    9. Yeşil Mavili minikler sahaya çıktı
    10. Endonezya’da 20 araçlık zincirleme..
    11. Bozüyük’te kurtuluşun 97. yıl dönümü..
    12. Kadın yönetmenlerin kısa filmleri..
    13. Kaymakamlık başvuruları başladı mı..
    14. Kocası tarafından boğazı kesilerek..
    15. Zabıta teşkilatının 193'üncü yılı
    16. Avrasya Üniversitesi akademik..
    17. Pakistan Ordu Sözcüsü'nden "savaşa yer..
    18. Osmanlı zabıta kıyafeti ile karanfil..
    19. Karayolunda kapıyı açan sürücü..
    20. Başkan Pekmezci, Tuzcuzade..
    21. Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut..
    22. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil..
    23. 10. İngiltere-Türkiye İş Forumu
    24. Lagarde'den Avrupalı hükümetlere mali..
    25. Foçalı Sporcu madalyaya doymuyor
    26. Suudi asker Yemen sınırında öldü
    27. Karesi Meclisi’nde Zafer ve Kurtuluş..
    28. Kumluca’da yaşanan hortum beyaz..
    29. Falcao transferinde şok iddia
    30. Akü hırsızları yakalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!