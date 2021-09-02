Afgan halkından NATO'ya 'cenaze töreni'

Afgan halkı, Afganistan'ı yenilerek terk eden NATO ve ABD birlikleri için mizahi ve temsili bir cenaze töreni düzenledi.

Son ABD birliklerinin de 30 Ağustos gecesi ülkeden çekilmesinin ardından, ülke çapındaki kutlamaların bir parçası olarak ülkenin doğusundaki Host şehrinde Amerikan ve NATO bayraklarıyla kaplı tabutlarla bir tören düzenlendi.

Afganistan'ı 2001'de işgal eden başta ABD olmak üzere NATO bayraklarıyla kaplı tabutlarla taşınan temsili cenazeler NATO'nun Afganistan'daki yenilgisini temsil etti.

Törende Taliban lehine, ABD ve NATO aleyhine sloganlar atıldı

Taliban yetkililerinden Kari Said Hosti, Host'ta yayın yapan yerel televizyon kanalı Zhman TV'ye tören yerinde yaptığı açıklamada "Bugün zafer ve özgürlük günümüz. İşgalcileri ülkeden kovabildiğimiz için çok mutluyuz." dedi.

Host'ta olduğu gibi Afganistan genelinde zafer kutlamaları sürüyor. Bu kapsamda Taliban'ın ABD'den ele geçirdiği ABD yapımı Black Hawk (Kara Şahin) helikopterleri de törenlerde kullanılıyor.

Kaynak: Mepa News