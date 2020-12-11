Afgan gazeteciye suikast!
Afganistan'da gazeteci ve televizyon habercilerine yönelik suikastlar devam ediyor.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bu sabah düzenlenen suikastta bir televizyon habercisi hedef alındı.
Başkent Kabil'de ateşli silahla hedef alınan eski Yak TV habercisi, şu anki Ariana News muhabiri olan Fardin Amini, olay yerinde hayatını kaydetti.
Dün de Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar ilinde bir kadın gazeteci uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetmişti.
Emniyet güçleri saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken, suikastın kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiği yönünde bir bilgi henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.
Afganistan'da Kabil yönetiminin kontrolündeki bölgelerde geçtiğimiz dönem içerisinde çok sayıda din adamı, imam, gazeteci, ve hükümet muhalifi isimler uğradıkları suikastlar sonucu hayatını kaybetti.
Son olarak Afgan kadın gazeteci Malalai Maiwand, dün Nangarhar ili merkezi Celalabad'ta uğradığı silahlı suikast sonrası hayatını kaybetmişti.
Kaynak: Mepa News