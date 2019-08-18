Afgan cinayetiyle ilgili 2 kişi tutuklandı Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesinde boğazı kesilerek dere kenarına atılan Afgan uyruklu şahsın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Taraklı ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Kızılsu mevkii dere kenarında 2 gün önce vatandaşlar tarafından boğazı kesilerek ölü halde bulunan Afgan uyruklu Zamer Zazai cinayetinde polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatmıştı. Emniyet ekipleri tarafından yapılan incelemeler sonucunda Zamer Zazai cinayetine ilişkin, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde F.A. ve F.M. isimli 2 Afgan uyruklu zanlı Söğütlü- Sakarya arası sefer yapan yolcu otobüsüyle Sakarya’ya geldikten sonra Adapazarı Cumhuriyet Mahallesinde gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 2 Afgan uyruklu zanlı Geyve adliyesinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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