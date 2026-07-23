Affet Allah'ım

NİZAMETTİN BEKAR/TRABZON

Filistin'de, Doğu Türkistan'da büyük zulümler var. Ne acıdır ki bu kötülükler sadece bizde, Müslümanlar hakkında olmakta. Burada yapılacak iş tüm Müslüman ülkelerin bir araya gelmeleri. Ben Müslümanlara saygı duyuyorum. Fakat buradaki sıkıntı İslam ülkelerinin idarecilerinden gelmektedir. İslam ülkelerinin bazı idarecileri göbekten büyük şeytan Amerika'ya bağlıdırlar. Amerika bu adamlara bir ay tuvalete çıkmayacaksınız dese bu adamlar bir ay tuvalete çıkmazlar. Çünkü Amerika istemesin bu adamlar bir gün iktidarda kalamazlar. Bundan dolayı Amerika'nın bir istediğini iki yapmazlar. Bütün körfez ülkeleri böyledir. Bakınız Siyonistler Filistin'de saldırmaya başladıklarından beri yüz bine yakın kardeşimiz şehit olmuş durumdadır. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir o kadar da kardeşimiz hapishanelerde işkence görüp, istismar edilmektedir. Bizim burada yapabildiğimiz sadece kınama. Kınamayada siyonistler göbek atmaktadılar. Vatandaş olarak elimizden bir şey gelmemektedir. Doğu Türkistan'da da durum aynıdır. Çinliler kardeşlerimize aman vermemektedirler. Hanımlarının yanında kocaları olduğu halde kadınlarla bu namussuzlar yatmaktadır. Ne korkunç değil mi?! Burada yapılması gereken iş biz Türklerin kendimize gelmemiz. Bizler beş bin yıllık bir devlet geleneğine sahibiz. Dünya'da beklenen medeniyeti bizler kuracağız. Ağır sanayi fabrikalaşma ve milli bir eğitimi önceleyerek eksen olmaya çalışmamız lazım gelmektedir. Bizler kendimize gelmeyelim diye emperyalistler kadın ve medya ile bizleri yozlaştırmaya çalışmaktadılar. Bundan dolayı çok dikkatli olup milli davranmamız lazım gelmektedir. Artık hata yapmamamız lazım gelmektedir. Bizler sağcısıyla solcusuyla, alevisiyle sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle kardeşiz.

Yeniden büyük Türkiye'yi bizler kuracağız. Başka türlü ümmetin uyanması mümkün değildir. Siyonistleri ve Amerika'yı durdurmamız mümkün değildir. Amerika'yı ve siyonistleri gözümüzde büyütmeyelim. Emperyalistler İran karşısında çil yavrusu gibi dağıldılar. Bizler bir olabilirsek, onlar dağılmaya mahkumdurlar. Hayat iman ve cihattır...