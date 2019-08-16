Afette yardıma koşmak için "hazır kıta" bekliyorlar

YALOVA (AA) - ERHAN ERDOĞAN - Marmara Depremi'nin en çok yıkıma yol açtığı kentlerden Yalova'nın 8 mahallesi ile iki ilçe ve bir beldesinde örgütlenen 350'den fazla gönüllü, olası bir afette insanların yardımına koşmak için hazır kıta bekliyor.

Gönüllü hareketi olarak 2002'de başlayan çalışmalarını yoğunlaştıran bir grup vatandaş, 2004'te Yalova Mahalle Afet Gönülleri Derneğini (MAG-DER) kurdu.

Eğitim alan gönüllüler, her mahalleye yerleştirdikleri konteynerlere olası bir depremde ulaşarak içindeki malzemelerle arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

Yalova MAG-DER Başkanı Sabri Karaçam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllülerin çoğunun 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni yaşayan insanlardan oluştuğunu söyledi.

Büyük yıkıma yol açan depremlerin ardından vatandaşların insana, insan gücüne ihtiyacı olduğunu belirten Karaçam, "MAG eğitimi konusuna çok önem vermekteyiz. Güneyköy ve Sugören'de bir MAG yapılanması yapacağız çünkü biz depremde hem kurtaran hem de afetzedeyiz. Onun için köylerden bu yapılanmayı hızlı bir şekilde tamamlamak için çalışmaları eylül ayında başlatacağız." dedi.

- 18 bin öğrenciye afet bilinci eğitimi

Deprem öncesi ve sırasında alınacak önlemlerin önemine vurgu yapan Karaçam, afet bilinci eğitimlerine daha da ağırlık verdiklerini dile getirdi.

Karaçam, arama kurtarmadan çok eğitime önem verdiklerini aktararak, "2018-2019 eğitim öğretim yılında 40 okulda 18 bin öğrencimize afet bilinci eğitimi verdik, okul tahliyelerini yaptık. Öğrencilerimiz bilinçlendi." ifadelerini kullandı.

Depremin üzerinden 20 yıl geçtiğine işaret eden Karaçam, o günden bu yana önemli mesafeler alındığını anlattı.

Gönüllülüğün önemine dikkati çeken Karaçam, şöyle konuştu:

"1999 depremine göre şu anda depreme daha hazırız. Tabii ki eksiklerimiz var. Arama kurtarma açısından Yalova olarak kendi yağımızla kavrulabilmemiz için vatandaşların bu arama kurtarma eğitimini, afet bilinci eğitimlerini alması gerekiyor. Bunu ısrarla söylüyoruz. Slogan haline geldi: Çare sizsiniz. Çaresiz kalmamak için şu andan tedbirleri almanız gerekiyor. Biz 7/24 açığız. Her zaman halkımıza yakınız. Bu konuda da halkımıza destek vermeye hazırız."

- "İnsanlar çaresizlik içindeydi"

Gönüllülerden Muhittin Mert ise 1999 Marmara Depremi'ni Yalova'da yaşadığını belirtti.

Önceden herhangi bir eğitim almadığı için deprem sırasında çaresiz kaldığını söyleyen Mert, şunları kaydetti:

"O gün yaşadığım, gördüğüm kadarıyla insanlar çaresizlik içindeydi. Binalar yıkılmış, hiç kimse bir şey yapamıyordu. Benim binam yıkılmamıştı ama karşımdaki bina yıkıldı. Evden dışarıya çıktım. Enkazın üstünde bir genç, 'Babam enkazın içinde' diye çaresizlik içinde ağlayıp sızlıyordu. Bir şey yapamadığımızdan, bilinçli olmadığımızdan orayı terk etmek zorunda kaldık ama öğrendik ki gönüllüler bir şeyler yapabilir. Onun için mahalle afet gönüllülerine katıldım. Daha sonra sivil savunmada, Ankara'da, İstanbul'da eğitimler aldık. Eğitimler sonrası bilinçlendik ve eğitmen oldum. Halkımızı eğitmeye devam ediyoruz."