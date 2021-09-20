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Teknoloji Afetler için model uçak geliştirdiler
Teknoloji

Afetler için model uçak geliştirdiler

Yalova Atatürk Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, doğal afetlerde kamera tarafından kaydedilen görüntüleri anlık merkeze iletebilen model uçak ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-09-20 09:02:00 -
Afetler için model uçak geliştirdiler

Öğrencilerin ortak temennisi ileride bu uçağın seri üretiminin yapılması. Proje koordinatörü Koray Özdemir, “Öğrencilerimiz öncelikle yapay zekâ kullanarak hasarlı binaların anında tespiti ve yetkililere bildirilmesi üzerine proje geliştirdiler. Daha sonra bu yaz aylarında ülkemizin birçok yerinde yangınla mücadele ediliyordu. ‘Bunu yangınlara da uyarlayabilir miyiz’ diye düşündüler. Uçağın yangınlara karşı da başarılı bir şekilde kullanılabildiğini gördüler” dedi. Projeyi TEKNOFEST’e sunduklarını ve iki değerlendirme aşamasını geride bırakarak finale kaldıklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu: “Öğrencilerimizin projesi finale kaldı. Önümüzdeki hafta TEKNOFEST’te de yarışacaklar. Umarım başarılı olurlar. Şu anda yarışmaya hazırız. Yaptıkları denemeler başarılı."

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