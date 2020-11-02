Afete kör festivallere bonkör! CHP’li Soyer çalgı çengi derdinde...

21 yıldan beri aralıksız bir şekilde İzmir’i yöneten CHP’li Büyükşehir Belediye Başkanları’nın aktif fay hatlarının olduğu bir şehirde olası bir deprem için hiçbir hazırlık yapmadıkları ortay çıktı. Hamaset ve ideolojik söylemlerle şehri yokluğa mahkum eden CHP’li belediye başkanları 17 fay hattının olduğu şehirde olası bir depremin hasarlarını en aza indirecek hiçbir çalışma gerçekleştirmemiş.

Hiçbir planları yok

Deprem sonrası kendini sokağa atan ve saatlerce beklemek zorunda kalan İzmirli vatandaşlarımız büyükşehir belediyesinin ihmalkarlığının faturasını ödedi. Zira ‘Geçici toplanma ve barınma alan çalışması’ yapılmamıştı. Yine büyükşehir tarafından yapılması gereken ‘Deprem master planı’ ve ‘Tsunami tehlikesi çalışması’ da CHP’li bürokratlar tarafından yapılmamıştı. Deprem sonrası Seferihisar’da meydana gelen tsunami depremin dehşetini üst seviyelere taşımıştı.

Bedelini ağır ödedik

‘Deprem master planı’ ve ‘Deprem hasar analizi çalışması’ da yine 21 yıl boyunca yapılmadı. ‘Yapı güçlendirme çalışmaları’ görmezden gelindi. Yıkılan binalardan sağ kurtulan İzmirli vatandaşlar, ‘apartmanın güçlendirilmesi gerektiğini yetkililere ilettiklerini fakat duymazdan gelmeyi tercih ettiklerini’ söyledi. Deprem sonrası şehirde yaşanan kaos ‘Kenti bilgi sistemi’ çalışmalarını yapılmadığını da gözler önüne serdi. Ve yine deprem öncesi yapılması gereken ‘Mikro bölgelendirme çalışması’ ve ‘Erken uyarı sistemi’ çalışması yapılmadı. CHP’li isimlerin pervasızlığı İzmirli vatandaşlarımızın ve tüm Türkiye’nin ciğerlerini dağladı.

21 yıl boşa geçmiş

1.5 yıldır İzmir’i yöneten CHP’li Tunç Soyer de bu süre zarfında hamaset politikası uygulamaktan öteye gidemedi. Soyer, önlem almak yerine 2021 yılının eğlence organizasyonları için ihale açmakla meşguldü. ‘2021 yılı reklam, konaklama ve organizasyon’ ihalesine çıkan Soyer, depreme yönelik en ufak bir önlem almayı aklına bile getirmedi. Soyer, yüreğimizi yakan depremden bir ay önce 38. Tiyatro günleri kapsamında 1 milyon 374 bin liralık ihaleye gerçekleştirdi. Göz göre göre gelen depremin etkisi ihmalkarlığın sonucu çok daha ağır tahribat oluşturdu.