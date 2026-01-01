Afet yönetiminde yeni dönem: İlçelere AFAD merkezi kuruluyor!

Cumhurbaşkanı Kararıyla yürürlüğe giren yeni "Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri Yönetmeliği", afetlere müdahalede yerel koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyor. 2011 yılından kalan eski yönetmeliği iptal eden bu yeni düzenleme ile AFAD çatısı altında tüm kurumlar arasındaki iş birliği yasal bir zemine oturtuldu.

50 BİN NÜFUS KRİTERİ VE 24 SAAT MESAİ

Yeni karara göre, nüfusu 50 bini aşan ilçelerin tamamında acil durum merkezi kurulması zorunlu hale getirildi. Nüfusu bu sınırın altında kalsa bile, valilikler tarafından afet riski yüksek görülen ilçelerde de kaymakamların başkanlığında bu merkezler hayata geçirilecek. Merkezler, afet anında saniyelerin önemini gözeterek 24 saat kesintisiz esasa göre çalışacak.

BÜTÇE VE DENETİM SİSTEMİ

İl ve ilçelerdeki bu merkezlerin harcamaları valilik özel hesaplarından karşılanacak. Bakanlık ve kamu kuruluşları ise kendi bütçelerini kullanacak. Tüm süreçler doğrudan AFAD Başkanlığı tarafından denetlenecek. Ayrıca, afet anındaki bilgi kirliliğini önlemek adına tüm basın açıklamaları Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamındaki "Afet İletişim Grubu" tarafından tek elden yürütülecek.