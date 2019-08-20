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‘Afet risklerini anlamak’ konulu toplantı düzenlendi

2019 yılının ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak kabul edilmesi nedeniyle Adıyaman’da ‘Afet risklerini anlamak’ konulu toplantı düzenlendi.

20 Ağustos 2019 Salı 16:56
‘Afet risklerini anlamak’ konulu toplantı düzenlendi

2019 yılının ‘Afetlere Hazırlık Yılı’ olarak kabul edilmesi nedeniyle Adıyaman’da ‘Afet risklerini anlamak’ konulu toplantı düzenlendi.


17 Ağustos Marmara Depreminin 20. Yıl dönümü nedeniyle Adıyaman İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından‘Afet risklerini anlamak’ konulu toplantı düzenlendi. Çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından kişilerin katıldığı toplantı Valilik Brifing salonunda yapıldı.


Toplantının açılışında konuşan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Şube Müdürü Abdurrahman Biçer, 2019 yılında her ay farklı bir konu belirlendiğini, Ağustos ayında ise ana temanın ‘Afet risklerini anlamak’ olduğunu dile getirdi.


Biçer, “Vatandaşlarımızın yaşadıkları yerlerin olası afet tehlikelerini anlayarak, buna göre hazırlık yapmaları gerektiğini anlatmayı amaçlıyoruz. Başkanlığımız tarafından afetlere hazırlık yılı çalışmaları kapsamında 6 proje hazırlandı. Bunun yanında afet risklerini anlamak, afet çantası, toplanma alanları, afet sigortası, bina güvenliği, gönüllü ol, yangın, ilk yardım, afet anı, afetlere hazır Türkiye gibi konularda çeşitli etkinlikler yapacağız” dedi.


Biçer’in konuşmasının ardından toplantıda Adıyaman Üniversitesi İnşaat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Günaydın ve Ulaştırma Bakanlığı Gaziantep 7. Bölge Müdürü Seyit Miçillioğlu, deprem ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:56
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