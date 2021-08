Afet nerede devlet orada

Hakkı Bilir İstanbul



Türkiye, başkanlık sisteminin getirdiği hızlı karar alma ve bürokratik hantallığa takılmama refleksi sayesinde doğal afetlere anında müdahale edebiliyor. Hükümet son yıllarda gerçekleşen 6.8’lik Elazığ depremine ve 6.6’lık İzmir depremine azami 15 dakika içerisinde müdahale ederek eşine az rastlanır bir refleks gösterdi. Yine geçtiğimiz günlerde 54 ilimizin 299 farklı bölgesinde çıkan orman yangınlarına karşı da çok hızlı bir eylem planı geliştirdi. Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi raporlarına göre ülkemiz yangınlara en hızlı müdahale eden ülke konumunda. Son günlerde Batı Karadeniz Bölgesi’nde vuku bulan; Kastamonu, Sinop ve Bartın’ı etkileyen sel felaketinde de devlet bütün gücüyle zaman kaybetmeden kurtarma faaliyetlerine başlandı. Sel ve yangına maruz kalan illerimiz genel afet bölgesi ilan edilerek, vatandaş sahipsiz bırakılmadı. Gazetemize açıklamalarda bulunan yorumcular, afet olan her bölgede devletin bütün gücüyle var olduğunu vurguladı.

Devlet-millet kaynaşması

Stratejist Murat Akan, “Devlet bürokratik hantallıktan kurtulmuş ve afetlere karşı anında refleks göstererek vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Yaraları hızla sarmıştır. Son yaşadığımız olaylar devlet-millet kaynaşmasının en mümtaz örnekleridir. Daha önceki süreçte büyük felaketlerde devletin yetersiz kalması vatandaşı zor durumda bırakmıştır. Oysa bugün gösterilen çaba hem devlete olan güven duygusunu artırıyor hem de vatandaşı mağdur olmaktan kurtarıyor” dedi. Türk milletinin organize olabilme kabiliyetine de dikkat çeken Akan, şöyle devam etti: “Türk milletinin geçmişten gelen tecrübesi ve teşkilatçı yapısı da bu durumda oldukça kritik rol oynuyor. Devletimiz, peşi sıra gelen deprem, orman yangını ve sel felaketlerine karşı hazır olduğunu ve hiçbir olumsuz durumda insanını sahipsiz bırakmayacağını göstermiştir.”

Her zorluğa karşı hazırız

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin de, “Devlet bütün doğal afetlerde koşullar ve şartlar ne olursa olsun anında müdahalede bulunabiliyor. Milletimizin yardım çığlığına ses veriyor. Başkanlık sistemi bizi bu noktaya taşıdı. Doğal afetlerle mücadeleye karşı her türlü ekipmana sahip olmak da bu iktidarın bir hizmetidir” dedi. Devletin tek elde yönetilmesinin önemli olduğunu kaydeden Şahin, şunları kaydetti: “Şu an için bütün dünyaya örnek olacak bir mücadele veriyoruz. Gerek devlet başkanımız gerekse çalışma arkadaşları her türlü olaya anında müdahale edebiliyor. Bundan sonraki süreçte daha iyi yerlere geleceğimizi düşünüyorum. Bir haftada organize yangınları kontrol altına alabilecek devlet yoktur. Akabinde gelen sel felaketine de anında refleks gösterildi. Bu iktidara sahip çıkmak hepimize düşen görevdir.”

Türkiye sele karşı kenetlendi

Karadeniz’de meydana gelen selin ardından tüm Türkiye devleti, kurum, kuruluşları, vatandaşı ve STK’larıyla yekvücut olup hızla yaraları sarıyor...

Kızılay'dan 66 bin kişiye yardım

Türk Kızılay, Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinin ardından bölgede 66 binden fazla kişiye insani yardım ulaştırdı. Kızılay, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da 684 afet uzmanı ve gönüllüsüyle yardım çalışmalarını sürdürüyor. 2 mobil mutfak, 9 ikram ve 47 operasyon aracının bölgede bulunduğu kaydedilirken, Kızılayın psikososyal destek ekiplerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeliyle koordineli şekilde sahada afetzedelere destek verdiği bildirildi.

İHH’dan 200 kişilik arama kurtarma timi

İHH İnsani Yardım Vakfı da bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına 30’u dalgıç olmak üzere 200 kişilik ekiple destek veriyor. İHH ekibi, bölgeye gönderilen gezici aş evi ile günlük bin kişilik sıcak yemek ve kahvaltı dağıtımı da gerçekleştiriyor. Offroad araçlarıyla bölgeye gelen ekipler köylere ulaşarak mahsur kalan vatandaşları da kurtarıyor.

Aksaray'dan iki TIR dolusu yiyecek

Aksaray’dan ise Kastamonu’ya ulaştırılmak üzere toplanan kuru gıda ve içme sularını taşıyan 2 tır gönderildi. Uğurlama töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, “Bugünler, herkesin birlik ve beraberlik içerisinde olması gereken günler” dedi.