  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Afet konutlarını haziran ayında sahiplerine teslim edeceğiz
Ekonomi

Afet konutlarını haziran ayında sahiplerine teslim edeceğiz

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Söz verdiğimiz gibi afet konutlarını 2021 Haziran ayı içinde tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:50:00 -
Afet konutlarını haziran ayında sahiplerine teslim edeceğiz

Kurum, “İnşallah daha sağlam daha yaşanabilir daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi yine köy konutlarımızı vatandaşlarımıza sunacağız” dedi. Giresun temasları dahilinde selin vurduğu Dereli’de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruz” ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı
Medya

Polat Alemdar'dan yıllar sonra bomba Süleyman Çakır itirafı

Kurtlar Vadisi dizisinin Polat Alemdarı olan Necati Şaşmaz, Süleyman Çakır rolünü oynayan Oktay Kaynarca'yla ilgili itiraflarda bulundu. Şaş..
Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi
Dünya

Muhsin Fahrizade suikaste uğradı! İran'dan gündemi altüst edecek suikast gelişmesi

İran'ın nükleer programını yöneten Muhsin Fahrizade'nin suikasta uğradığı öne sürülüyor. Yaşanan gelişme sonrası Devrim Muhafızları'ndan açı..
Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!
Gündem

Kamu zararını örtmek isteyen Odatv'den 'Atatürk' maskesi!

Kamu zararının üzerini örtmeye çalışan Karanlık Odatv, CHP'li Fındıklı Belediyesi'nin keyfi tabela değiştirmesine başlatılan soruşturmayı "A..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay