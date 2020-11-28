Afet konutlarını haziran ayında sahiplerine teslim edeceğiz
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun’da 22 Ağustos’ta yaşanan sel afetinin yaralarını sarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Söz verdiğimiz gibi afet konutlarını 2021 Haziran ayı içinde tamamlayıp sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.
Kurum, “İnşallah daha sağlam daha yaşanabilir daha güvenli Derelimizi, Doğankentimizi yine köy konutlarımızı vatandaşlarımıza sunacağız” dedi. Giresun temasları dahilinde selin vurduğu Dereli’de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, “Toplamda 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yapıyoruz” ifadesini kullandı.