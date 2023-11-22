Afet konutlarında yaşamaya başlayan depremzedeler: "Rabbim devletimizden razı olsun"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Enkaz kentte bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken, diğer yandan yeni yaşam alanları kuruluyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı’nın göreve gelmesiyle birlikte hız kazanan inşaat çalışmaları sonuca ulaştı. Altınözü ilçesi Babatorun Mahallesi’nde yapımı tamamlanan 25 köy evinin anahtarları depremzede vatandaşlara teslim edildi. Evlerinde yaşamaya başlayan depremzede vatandaşlar, buruk bir mutluluk yaşıyor.

“Rabbim devletimizden razı olsun, bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum”

Evlerin bu kadar kısa sürede teslim edileceğini tahmin bile edemediğini dile getiren Emine Kartopu, “Depremde büyük bir felaket yaşadık. Çok yorulduk, çok üzüldük ve evimiz yıkıldı. Çok şükür evimi teslim aldım. Evimi çok güzel buldum, rabbime şükürler olsun. Rabbim devletimizden razı olsun, bu kadar hızlı olacağını beklemiyordum. Çok sevindim” ifadelerini kullandı.



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“Yapılan bu hizmetler gerçekten insanların yüzünü güldürdü”

Babatorun Mahalle Muhtarı Ahmet Özer, anahtarların teslim alınmasıyla birlikte vatandaşların yüzünün gülmeye başladığını ifade ederek, “Rabbim bir daha bu insanlara öyle bir felaket göstermesin. Devletimizin gücünü herkes görüyor, evlerimiz villa tipi. Rabbim emeği geçenlerden razı olsun. Yapılan bu hizmetler gerçekten insanların yüzünü güldürdü. 25 tane ev tamamen bitti ve anahtarlar insanlara teslim edildi. Şu anda herkes evinde oturmaya başladı ve temizlik yapıyorlar” dedi. Evlerin villa gibi olduğunu dile getiren Güler Sözer, “Depremde 2 katlı evimiz yıkıldı. Devletimizden rabbim razı olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin, evleri aldık. Çok güzel, villa gibi evlerimiz” ifadelerini kullandı.