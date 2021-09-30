Afet kampanyasında 1 milyar lira toplandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığında (AFAD), Türkiye Belediye Birliği tarafından alınan 5 mobil mutfak tır’ının teslim törenini ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile bağlı oda ve borsalar tarafından doğal afetler için toplanan 50.5 milyon liralık yardım çekini TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun elinden aldı.



Soylu, burada yaptığı konuşmada, deprem, yangın ve sel bölgelerinde yapılanları anlatarak, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’nun yaşanan süreçlerde her zaman gerekli desteği verdiğini söyledi.

Millet de güçlü, devlet de!

Bakan Soylu, Elazığ depreminde de ayni yardımlarda tüm odaların ve borsaların seferber edildiğini Türkiye’de güçlü bir yardımsever ağının bulunduğunu belirterek, devletin de güçlü olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yangın ve sel afeti yardım kampanyasının liderliğini yaptığını ifade eden Soylu, “Toplam şu ana kadar 961 milyon 351 bin liralık bir yardım geldi” bilgisini paylaştı.



Katar’ın 30 milyon dolar, Kuveyt’in ise 5 milyon dolar AFAD’a, ayrıca 5 milyon dolar da Türk Kızılaya yardım yaptığını anlatan Soylu TOBB’a kampanyaya yaptıkları bağış nedeniyle teşekkür etti.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise başarılı, özverili ve cansiperane çalışmaları için AFAD’a teşekkür etti.



Ülkenin maruz kaldığı orman yangınları ile sel afetleri için iş dünyası adına ellerini taşın altına koyduklarını dile getiren Hisarcıklıoğlu, yaraların sarılmasına yardımcı olmak için 3 Ağustos’ta yardım kampanyası başlattıklarını bu kapsamda 81 ilden ayni ve nakdi yardımlar topladıklarını belirterek, toplanan 50.5 milyon liralık nakdi yardımı bugün AFAD’a aktardıklarını söyledi.