AFD’den VakıfBank’a ‘Yeşil Konut Kredisi’

VakıfBank ve AFD üst düzey yöneticilerinin katılımıyla Bankanın Genel Müdürlüğünde bir imza töreni düzenlendi. Törende konuşan VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “AFD ile işbirliğimizin son halkası olan 200 milyon Euro tutarındaki ‘Yeşil Konut Projesi’ kapsamında kredi anlaşmasını imzalamış olmaktan oldukça memnuniyet duyuyorum. Hatırlanacağı gibi AFD ile ilk iş birliğimiz 2017 yılında imzaladığımız kredi ile başlamıştı. Şimdi ise ülkemiz için çok önemli olan ‘Yeşil Konut Projesi’ için yeni bir anlaşma imzalamış bulunmaktayız” dedi. Üstünsalih, söz konusu kredinin Türk bankacılık sektöründe şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı ‘Yeşil Konut Kredisi’ olduğuna dikkat çekti.