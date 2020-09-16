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Aktüel AfCHPR'ye göre eski Fildişi Sahili Başbakanı Soro cumhurbaşkanlığı seçimi aday listesine girmeli
Aktüel

AfCHPR'ye göre eski Fildişi Sahili Başbakanı Soro cumhurbaşkanlığı seçimi aday listesine girmeli

Yeniakit Publisher
2020-09-16 00:41:15 -
AfCHPR'ye göre eski Fildişi Sahili Başbakanı Soro cumhurbaşkanlığı seçimi aday listesine girmeli

DAKAR (AA) - Afrika İnsan ve Halkların Hakları Mahkemesi (AfCHPR), Fildişi Sahili'nde 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvurusu reddedilen eski Başbakan Guillaume Soro'nun isminin aday listesinde yer alması gerektiğine hükmetti.

Merkezi Tanzanya'nın Arusha kentinde bulunan AfCHPR, Soro'nun seçme ve seçilme haklarından yararlanmasının önündeki tüm engellerin derhal kaldırılmasına ve Soro'nun isminin aday listesine eklenmesine karar verdi.

Fildişi Sahili'nde Anayasa Komisyonu 31 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için yarışacak adayların listesini dün açıklamıştı.

Buna göre, tüm tepkilere rağmen 3'üncü dönemi için aday olmaktan vazgeçmeyen Ouattara'nın dosyası kabul edilirken eski Cumhurbaşkanı Laurent Gbagbo ve eski Başbakan Soro'nun başvuruları daha önce hüküm giydikleri gerekçesiyle geri çevrilmişti.

Ouattara'nın yanı sıra eski Cumhurbaşkanı Henri Konan Bedie, eski Başbakan Pascal Affi Nguessan ve milletvekili Kouadio Konan Bertin'in adaylıkları da onaylanmıştı.

Böylece 44 başvuru içerisinden sadece 4 ismin 31 Ekim'deki seçimlerde yarışmasına izin çıkmıştı.

- 22 Nisan'da çağrı yapmıştı

AfCHPR, 22 Nisan'da da Soro hakkında çıkarılan tutuklama emrinin askıya alınmasına hükmetmiş ancak bu karar Fildişi Sahili tarafından uygulanmamıştı.

Soro, 28 Nisan'da kamu fonlarını zimmete geçirmekten 20 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve mahkeme kararıyla vatandaşlık haklarından da 7 yıl süreyle mahrum bırakılmıştı.

Fildişi Sahili, Soro'nun hüküm giydiği gün AfCHPR'yi artık tanımadığını ve sözleşmelerine taraf olmadığını duyurmuştu.

Dolayısıyla mahkemenin kararının ülke için bağlayıcılığı bulunmuyor.

Soro 2019 Aralık'tan bu yana Fransa'da sürgünde yaşıyor.


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